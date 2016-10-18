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Валерий Непомнящий: ЦСКА будет играть с «Монако» вторым номером, что я терпеть не могу

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с французским Монако в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Жду этой встречи с тревогой и надеждой. Исхожу из того, что у команды Леонида Слуцкого есть определенные проблемы с составом. Тем не менее, домашние матчи армейцы умеют играть, как надо. Надеюсь, российский клуб сумеет одержать победу. Да, команда из Франции одолела в гостях «Тоттенхэм», но шансы у ЦСКА, конечно, есть, ведь это футбол.

Думаю, московский клуб сумеет выжить максимум из того, что есть на данный момент. Вопрос лишь в том – какой план будет выстроен на игру? Предполагаю, что если ЦСКА будет действовать вторым номером, что я терпеть не могу, тогда будут шансы убежать на контратаках и использовать свои моменты. 

Роман Еременко? Это невосполнимые потери. Без таких игроков у столичного клуба не получится сыграть активно. Очевидно, ЦСКА придется играть больше на своей половине поля», – сказал специалист.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 21.45 мск.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

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Матч

ЦСКА - Монако

Судья:

Мартин Стрембергссон (Швеция)

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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