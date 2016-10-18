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Сергей Рыжиков: Я не считаю, что сборная России деградирует

Елена Корсунская
Источник:  «Реальное время»Комментарии

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением насчет ситуации вокруг сборной России по футболу.

- Я не считаю, что сборная России деградирует. Думаю, что у нас будет результат, достойный хозяина мирового чемпионата - в 2018 году. Это всякие депутаты, Бубновы накаляют страсти - обливают грязью нашу сборную. Но я не считаю, что наша сборная слабая. Может, были какие-то недочеты в подготовке или невезуха на чемпионате Европы была, но все старались. Равнодушных не было. Уверен, что на ЧМ-2018 у нас будет сборная, за которую не будет стыдно ни одному гражданину России.

Что Англия выиграла за последние 16 лет? Мы бронзу взяли на чемпионате Европы. А что они сделали? Англия! Родоначальники футбола. Франция? После Зидана что она выиграла? Вот на домашнем чемпионате серебро взяла, ну и всё. И то — какой у них состав? Вы на чемпионате мира в России посмотрите, как мы выступим хорошо! Вы так говорите, как будто всё поколение виновато. Да, так получилось, значит, перебороть надо, не клонов же Аршавина и Кержакова делать. Ну что есть, то есть. Значит, нужно их тренировать, работать с ними, любить их, лелеять, холить, ходить на стадионы, болеть, все условия создавать, а не обливать грязью после каждого интервью пацана, заседая в баре, - цитирует Рыжикова «Реальное время». 

Сборная России впервые в истории опустится ниже 50-го места в новом рейтинге ФИФА, который опубликуют 20 октября. После поражения в товарищеском матче от команды Коста-Рики (3:4) сборная России должна опуститься ниже 50 места в новой версии рейтинга. До этого худшим результатом национальной команды в рейтинге ФИФА было 40-е место в 1998 году.  

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