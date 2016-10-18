Макарова пробилась во второй круг Кубка Кремля, где сыграет с Касаткиной
Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг Кубка Кремля.
На старте турнира Макарова одержала победу над американкой Николь Гиббс со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.
Следующей соперницей Макаровой будет россиянка Дарья Касаткина.
Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард. Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Макарова Е. (Россия) - Гиббс Н. (США) - 7:5, 6:1
Место и дата
18 октября 13:45, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически