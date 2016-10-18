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Макарова пробилась во второй круг Кубка Кремля, где сыграет с Касаткиной

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг Кубка Кремля.

На старте турнира Макарова одержала победу над американкой Николь Гиббс со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Следующей соперницей Макаровой будет россиянка Дарья Касаткина. 

Турнир WTA

Кубок Кремля, Москва

Категория «Премьер». Закрытые корты

Покрытие - хард. Призовой фонд - 823 888 долларов США

Одиночный разряд

Первый круг

Матч

Макарова Е. (Россия) - Гиббс Н. (США) - 7:5, 6:1

Место и дата

18 октября 13:45, , Онлайн-трансляция

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