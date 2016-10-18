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Семь игроков «Зенита-2» стали кандидатами в сборную ФНЛ

Сергей Разин
Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Семь игроков «Зенита-2» попали в расширенный список сборной ФНЛ, сообщает официальный сайт петербургской команды.

В этот список попали Никита Гойло, Максим Карпов, Алексей Исаев, Данила Ящук, Алексей Гасилин, Павел Долгов и Максимилиан Проничев.

Отметим, в расширенный список сборной включены 35 игроков не старше 1995 года рождения.

Напомним, сборная ФНЛ сыграет товарищеский матч против молодежной сборной Кипра 29 ноября в Лимассоле. Руководить командой будет главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов.

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