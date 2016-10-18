Семь игроков «Зенита-2» стали кандидатами в сборную ФНЛ
Семь игроков «Зенита-2» попали в расширенный список сборной ФНЛ, сообщает официальный сайт петербургской команды.
В этот список попали Никита Гойло, Максим Карпов, Алексей Исаев, Данила Ящук, Алексей Гасилин, Павел Долгов и Максимилиан Проничев.
Отметим, в расширенный список сборной включены 35 игроков не старше 1995 года рождения.
Напомним, сборная ФНЛ сыграет товарищеский матч против молодежной сборной Кипра 29 ноября в Лимассоле. Руководить командой будет главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов.
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