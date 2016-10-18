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The Imperial выиграла турнир WellPlay Invitational #4

Дмитрий Галкин
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Датский коллектив The Imperial стал двукратным чемпионом турнира WellPlay Invitational по Dota 2.

В финале турнира датчане победили пятерку из Kaipi со счетом 3:0. The Imperial заработали 2 250 долларов, а Kaipi досталось 750 долларов. На турнире принимали участие восемь команд.

WellPlay Invitational #4 проходил с 25 августа по 17 октября. Призовой фонд составил 3 000 долларов. Прошлый турнир также выиграл датский коллектив.

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