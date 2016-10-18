Виталий Смирнов: Макларен настроен позитивно, он хочет конструктивного диалога с Россией

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что руководитель комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен настроен позитивно по отношению к России.

- Мы озвучили друг другу свои позиции относительно сложившейся ситуации. Макларен настроен позитивно. Не заискивал, но явно хотел конструктивного диалога. Я провел ему небольшой «ликбез» по истории российского и советского спорта и сказал, что у нашей страны не было никакой заинтересованности в создании государственной системы допинговых нарушений. И я буду рад, если Макларен во время завершения второй части своего доклада прислушается к моим словам, - цитирует Смирнова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство потратило более 2,5 миллионов долларов на расследование допинговых случаев в российском спорте.

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации.

Впоследствии доклад Макларена стал основанием для недопуска россиян на Паралимпийские игры-2016.

На конец октября запланирована публикация расширенного варианта доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, который расследует возможные махинации с допингом на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.