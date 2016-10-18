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Юрий Семин: Сдать норматив ГТО – как праздник

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил отношение к идее организаторов матча «Локомотив» – ЦСКА провести сдачу нормативов ГТО среди болельщиков перед игрой.

Как известно, в день дерби «Локомотив» запланировал развлекательную программу на площади у стадиона, которая начнется за три часа до начала игры: в частности, юных зрителей будут катать на пони и паровозике, а желающие сдадут нормы ГТО.

- Очень хорошо отношусь к этой идее. Сам не раз сдавал нормативы ГТО и, к слову, всегда хорошо справлялся. Это возможность проверить свои силы, это стимулирует к улучшению показателей. С детства сохранилось ощущение: сдача нормативов ГТО – это праздник. Явление стало массовым, к спорту привлекалось все больше молодежи. Надеюсь, наши болельщики замечательно проведут время на стадионе и увидят хороший футбол. Ждем всех на стадионе, - отметил Семин.

Напомним, главный матч 11-го тура состоится на стадионе в Черкизове 23 октября в 16.30 (мск).

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