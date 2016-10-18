На дерби «Локомотив» – ЦСКА реализовано более 13 тысяч билетов

Продолжается продажа билетов на матч 11-го тура «Локомотив» – ЦСКА.

Как сообщили в пресс-службе «Локомотива», на данный момент на матч реализовано более 13 тысяч билетов. Всего стадион в Черкизове вмещает 28 тысяч зрителей.

В день дерби «Локомотив» запланировал развлекательную программу на площади у стадиона, которая начнется за три часа до начала игры: в частности, юных зрителей будут катать на пони и паровозике, а желающие сдадут нормы ГТО. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал болельщиков поддержать команду на стадионе.

Напомним, главный матч 11-го тура состоится в Черкизове 23 октября в 16.30 (мск).

