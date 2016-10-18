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Кевин Магнуссен: Я большой поклонник Индикар, но мой переход туда – это слухи

Антон Липкин
Антон Липкин
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Гонщик «Рено» Кевин Магнуссен опроверг информацию о том, что продолжит карьеру в серии «Индикар».

«Читал о моем переходе в Индикар. Я большой поклонник этой серии, но это все слухи. Ничего больше.

Я уверен в своем будущем в Формуле-1. Определенно я хочу остаться в «Рено» на многие годы.

К сожалению, мне пока нечего сказать о своем будущем. Надеюсь, вскоре ситуация прояснится. Я сам жду с нетерпением», – написал Магнуссен в своем твиттере.

Ранее издание Racer сообщило о том, что 24-летний датчанин может перейти в команду Andretti Autosport.

В 17 гонках сезона Магнуссен набрал семь очков. Его лучшим результатом стало седьмое место на Гран-при России.

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