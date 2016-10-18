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ЦСКА победил «Монако» в Юношеской лиге УЕФА

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

ЦСКА разгромил «Монако» (4:1) в третьем туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Дубль в ворота монегасков сделал Тимур Жамалетдинов. Третий гол забил в свои ворота Дилан Уедраого, а окончательный счет в матче установил Федор Чалов. Единственный гол «Монако» на счету Тристан Муюмба.

Молодежная команда ЦСКА набрала шесть очков и догнала «Монако». В случае победы «Байера» над «Тоттенхэмом» у трех команд группы E будет по шесть очков.

Юношеская лига УЕФА

Путь «Лиги чемпионов»

Группа E

3-й тур

Матч

ЦСКА (мол) - Монако (мол) - 4:1 (1:1)

Голы

Жамалетдинов 24 (1:0). Муюмба 30 (1:1). Жамалетдинов 54 (2:1). Уэдраого 79 (3:1 - автогол). Чалов 89 (4:1).

Состав

ЦСКА (мол): Овчинников, Маклаков, Алибеков, Станисавлевич (Тикнизян, 46), Леонов, Кучаев, Пухов (Анисимов, 90), Хосонов, Олейников (Аванесян, 87), Жамалетдинов, Чалов

Монако (мол): Бадьяшиль, Мба, Диалло (Нтамбани, 67), Н'Гакуту-Япенде, Уэдраого, Муюмба, Тиам, Малле (Алиуи, 62), Аппен, Силла, Кардона

Предупреждения:

Маклаков, 57 - Аппен, 50

Судья:

Завен Оганесян (Армения)

Место и дата

18 октября 14:00, Октябрь, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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