Сидорова включена в состав сборной России в качестве запасной

Двукратный чемпион Европы и трехкратный бронзовый призер чемпионата мира Анна Сидорова включена в состав сборной России на чемпионат Европы в качестве запасного игрока.

В отборе на турнир команда Сидоровой со счетом 2-4 проиграла команде Виктории Моисеевой, которая представит Россию на чемпионате Европы.

«Сидорова поедет на чемпионат Европы в качестве запасной. Это решение тренерского штаба, – сказал тренер сборной России Сергей Беланов. – Мы вчера с ней обсудили этот вопрос. Я сказал ей, что если она хочет поехать с нами и помочь федерации, мы бы хотели ее видеть в составе. Но я ей заранее объявил, что она будет запасной. То есть, она выйдет на лед только в том случае, если что-то случится. Командная игра у нас отлажена и выстроена. Если все будет в порядке, не случится болезней и травм, в принципе нам запасной не нужен».

Добавим, что в команду Моисеевой также входят Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.

В прошлом сезоне команда Сидорова выиграла золото чемпионата Европы в Эсбьерге и бронзу чемпионата мира в Свифт-Каренте.