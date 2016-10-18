Создатель мультсериала «Рик и Морти» снимет комедийный сериал о киберспорте

Один из создателей мультсериала «Рик и Морти», Дэн Хармон, спродюсирует комедийный сериал о киберспорте, который выйдет на YouTube.



Разработкой сериала займется компания Дэна Хармона Starburns Industries и представители канала GameGrumps на YouTube, Эрин Хансон и Дэн Авиден.



Комедийный сериал расскажет историю новой киберспортивной команды и ее пути на вершину сцены. На текущий момент запланировано производство 6 серий продолжительностью по 30 минут. Старт сериала намечен на 2017 год на канале GameGrumps.



«Рик и Морти» — американский мультсериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, премьера которого состоялась 2 декабря 2013 года. Ройланд озвучил главных персонажей: Рика, учёного и алкоголика, и его внука Морти.



Источник