Денис Глушаков: Если уже сейчас думать о дерби с ЦСКА, это может плохо кончиться

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, сколько времени ему нужно, чтобы настроиться на матч с ЦСКА.

Эта встреча 12-го тура чемпионата России пройдет на «Открытие Арене» 29 октября.

- Времени? Я не настраиваюсь так. Если я буду думать об игре недели за две-три, то это может закончиться очень печально и плохо. Можно перегореть. Я настраиваюсь уже в автобусе, в раздевалке перед матчем. Понятно, что у меня весь недельный цикл, я тоже думаю об этом, но не так, что «вот, у меня впереди игра с ЦСКА, и больше ничего». Так нельзя тоже, это психологически неправильно, мне кажется. У каждого, конечно, индивидуальный подход к матчу, настрой на матч, так что у меня лично вот такой настрой, - сказал Глушаков в «Специальном интервью» на телеканале «Россия 24».

До встречи с армейцами красно-белые 22 октября в 11-м туре сыграют на выезде с «Уралом».

На данный момент команда Массимо Карреры и «Зенит» возглавляют турнирную таблицу чемпионата, в активе этих клубов по 22 очка.