Даниил Квят: Перед Остином стараюсь похудеть, чтобы потом поесть здесь мяса до отвала

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал об особенностях трассы в Остине, где в ближайшие выходные пройдет Гран-при США.

«На мой взгляд, трасса в Остине напоминает многие другие: здесь есть немного от Сильверстоуна, к примеру. Так что COTA – весьма разнообразная трасса с быстрыми и медленными секторами. Но здесь также есть одна очень длинная прямая!

Хочу сказать, что перед этой гонкой я специально стараюсь немного похудеть, чтобы потом поесть здесь мяса до отвала.

Что касается города, то он небольшой, но очень симпатичный. Если у меня есть свободное время, я с удовольствием иду по магазинам. Когда я впервые сюда приехал в 2014-м, мне было всего 20, и я не смог пойти на вечеринку в воскресенье. Но я всегда стараюсь остаться в городе до вторника, чтобы поесть побольше ребрышек», – приводит Autosport слова Квята.

Напомним, 18-й этап чемпионата мира пройдет 21-23 октября в Остине.