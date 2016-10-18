Дмитрий Сенников: «Локомотиву» надо брать ЦСКА силой
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением, за счет чего железнодорожники способны одолеть ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России.
Встреча в Черкизово пройдет 23 октября.
- В первую очередь, важен настрой. Хотя с этим, думаю, проблем у ребят не будет. Дерби – это всегда матч особенный, принципиальный. Помню еще по своей игровой карьере, что ты выходишь на поле очень заряженным, с бешеными эмоциями. Еще ЦСКА не любит, когда с ними играют жестко и строго, так что «Локомотиву» надо брать их силой. Выходить на этот матч надо как на последний бой! А болельщики простят любые поражения своей команде, если результат дерби будет в нашу пользу. Хороший шанс для «Локо» реабилитироваться за несколько неудачных игр. Кстати, я тоже приду на стадион и призываю всех болельщиков поддержать команду, - цитирует Сенникова официальный сайт «Локомотива».
На данный момент команда Юрия Семина занимает 12-е место, армейцы идут третьими.