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Дмитрий Сенников: «Локомотиву» надо брать ЦСКА силой

Ярослав Карамов
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением, за счет чего железнодорожники способны одолеть ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России.

Встреча в Черкизово пройдет 23 октября.

- В первую очередь, важен настрой. Хотя с этим, думаю, проблем у ребят не будет. Дерби – это всегда матч особенный, принципиальный. Помню еще по своей игровой карьере, что ты выходишь на поле очень заряженным, с бешеными эмоциями. Еще ЦСКА не любит, когда с ними играют жестко и строго, так что «Локомотиву» надо брать их силой. Выходить на этот матч надо как на последний бой! А болельщики простят любые поражения своей команде, если результат дерби будет в нашу пользу. Хороший шанс для «Локо» реабилитироваться за несколько неудачных игр. Кстати, я тоже приду на стадион и призываю всех болельщиков поддержать команду, - цитирует Сенникова официальный сайт «Локомотива».

На данный момент команда Юрия Семина занимает 12-е место, армейцы идут третьими.

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