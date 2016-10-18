В ИААФ будет создан дисциплинарный трибунал

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов сообщил, что на специальном конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) будет принято решение о создании дисциплинарного трибунала.

«При ИААФ создается дисциплинарный трибунал, а вот антидопингового департамента в структуре организации больше не будет. Я знаю, что этот подход, в частности, очень подробно обсуждался с Международным олимпийским комитетом (МОК). В свою очередь, сам МОК теперь намерен вместе со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) идти таким же путем», – приводит ТАСС слова Бутова.

Добавим, что причиной реформ в ИААФ стали подозрения в коррупции в отношении бывших руководителей ассоциации, что оказало негативную реакцию на репутацию организации.