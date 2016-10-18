Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  ЦСКА (мол)4 : 1Монако (мол)
Футбол  Байер- : -Тоттенхэм
Футбол  Спортинг- : -Боруссия
Хоккей  Сибирь1 : 1СКА
Футбол  ЦСКА- : -Монако
Футбол  Реал- : -Легия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В ИААФ будет создан дисциплинарный трибунал

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов сообщил, что на специальном конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) будет принято решение о создании дисциплинарного трибунала.

«При ИААФ создается дисциплинарный трибунал, а вот антидопингового департамента в структуре организации больше не будет. Я знаю, что этот подход, в частности, очень подробно обсуждался с Международным олимпийским комитетом (МОК). В свою очередь, сам МОК теперь намерен вместе со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) идти таким же путем», – приводит ТАСС слова Бутова.

Добавим, что причиной реформ в ИААФ стали подозрения в коррупции в отношении бывших руководителей ассоциации, что оказало негативную реакцию на репутацию организации.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дарья Клишина: Меня до сих пор трясет, когда я слышу слово РиоРоссийская прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась ожиданиями от нового сезона и впечатлениями от олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро.Сильнов будет баллотироваться на пост президента ВФЛАОлимпийский чемпион Андрей Сильнов заявил о решении баллотироваться на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).Елена Исинбаева обнародует программу реформ после 9 ноябряДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева обнародует свою программу реформ российской легкой атлетики после 9 ноября, когда состоится официальное выдвижение ее кандидатуры на пост президента ВФЛА.Шляхтин поддержал решение Исинбаевой участвовать в выборах главы ВФЛАПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин поддержал решение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой баллотироваться на пост главы ВФЛА.Дмитрий Шляхтин: Мое решение по выборам главы ВФЛА будет зависеть от мнения регионовПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин пока не определился относительно выдвижения своей кандидатуры на пост президента федерации на декабрьских выборах, а его решение будет зависеть от позиции регионов по выдвижению Елены Исинбаевой.Fancy Sprinters. Очередной позор российской легкой атлетикиFancy Sprinters. Очередной позор российской легкой атлетикиКорреспондент «Советского спорта» - о том, из какой ямы предстоит поднимать российскую легкую атлетику ее будущему руководителю.Елена Исинбаева объявила, что будет баллотироваться на пост президента ВФЛАДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева объявила, что будет участвовать в выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики.Волгоградская федерация пока не определилась с кандидатурой Исинбаевой на пост главы ВФЛАФедерация легкой атлетики Волгоградской области пока не приняла решение о выдвижении кандидатуры Елены Исинбаевой в качестве кандидата на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).Шляхтин рассказал, сколько критериев осталось выполнить ВФЛА для восстановления в правах легкоатлетовГлава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько критериев не выполнила федерация для восстановления в правах российских легкоатлетов.Виталий Мутко: ВФЛА получила письмо от IAAF по вопросу восстановления российских легкоатлетовМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила письмо от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления в правах российских легкоатлетов.Дмитрий Шляхтин: Не встречался с Исинбаевой, но до конца сентября мы все обсудимПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что пока не принял окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента ВФЛА.Валентин Балахничев: Исинбаева – президент ВФЛА? На этом посту нужно иметь опыт и образованиеЭкс-президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал желание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой возглавить Всероссийскую федерацию легкой атлетики.Валентин Балахничев: Исинбаева способна решить проблемы ВФЛА с ИААФБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался о перспективах двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой стать президентом ВФЛА.Исинбаева может стать единственным кандидатом на пост президента ВФЛАДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева будет участвовать в выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщают «Известия».Министерство спорта финансово поможет Шубенкову и другим легкоатлетам в судах с ИААФМинистерство спорта окажет российским легкоатлетам финансовую помощь для судебных разбирательств с ИААФ, заявил министр спорта России Виталий МуткоЕлена Исинбаева: Если стану руководителем ВФЛА, встретимся с Коу, а пока смысла нетДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что пока не видит смысла общаться с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коу.Валентин Балахничев: Методики по обнаружению стероидов были разработаны в бытность РодченковаБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался о методиках по обнаружению стероидов в допинг-пробах.Елена Исинбаева: Первым вопросом Коу будет: «Почему?» Если не сможет ответить, тогда не президент он вовсеДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказалась о возможности возглавить Всероссийскую федерацию легкой атлетики.Елена Исинбаева: Никогда не соглашусь с недопуском на ОИ в Рио и никогда не прощуДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказал о своем психологическом состоянии, отметив, что никогда не простит того, что ее не допустили до ОИ-2016 в Рио.Юрий Борзаковский: Был уверен, что Клишину допустят до ОИ-2016 в РиоГлавный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) согласиться с решением спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Дарью Клишину до участия в ОИ-2016 в Рио.

Михаил Бутов
Михаил Бутоввсе новости
ИААФ
ИААФ
ВФЛА
ВФЛА

Cпецпредложение