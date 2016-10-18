РФС обязал «Тосно» выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроков
Палата по разрешению споров РФС вынесла решение по поводу заявления «Зенита».
РФС постановил «Тосно» выплатить компенсацию петербургскому клубу за подготовку Дмитрия Богаева и Павла Киреенко.
Напомним, «Тосно» 24 августа до конца сезона 2016/17 арендовало у литовской «Паланги» Богаева и Кириенко, с которыми «Зенит» не стал продлевать контракты. Футболисты покинули петербургский клуб в начале июля.
В сезоне 2016/17 Богаев провел за команду из Ленинградской области восемь матчей, на счету Киреенко пять игр и один гол.
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