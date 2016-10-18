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РФС обязал «Тосно» выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроков

Сергей Разин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Палата по разрешению споров РФС вынесла решение по поводу заявления «Зенита».

РФС постановил «Тосно» выплатить компенсацию петербургскому клубу за подготовку Дмитрия Богаева и Павла Киреенко.

Напомним, «Тосно» 24 августа до конца сезона 2016/17 арендовало у литовской «Паланги» Богаева и Кириенко, с которыми «Зенит» не стал продлевать контракты. Футболисты покинули петербургский клуб в начале июля.

В сезоне 2016/17 Богаев провел за команду из Ленинградской области восемь матчей, на счету Киреенко пять игр и один гол.  

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