Лучший снайпер «Сибири» Шалунов получил травму в матче со СКА
Форвард «Сибири» Максим Шалунов получил травму во встрече регулярного чемпионата КХЛ со СКА, которая проходит в эти минуты в Новосибирске.
Как сообщает официальный твиттер сибиряков, игрок на 12-й минуте ушел в раздевалку и затем отправился на МРТ. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию игры.
В этом сезоне Шалунов набрал 19 (12+7) очков в 18 матчах, являясь на данный момент лучшим снайпером команды.
Напомним, «Сибирь» уже потеряла вратаря Александра Салака, получившего травму в прошлом матче против «Спартака» и выбывшего до конца сезона.
Матч
Сибирь - СКА - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)2-й период
Голы:
Кемппайнен (Полашек), 35:45 (1:0). Прохоркин (Барабанов), 37:09 (1:1 - мен.).
Место и дата
18 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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