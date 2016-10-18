Лучший снайпер «Сибири» Шалунов получил травму в матче со СКА

Форвард «Сибири» Максим Шалунов получил травму во встрече регулярного чемпионата КХЛ со СКА, которая проходит в эти минуты в Новосибирске.

Как сообщает официальный твиттер сибиряков, игрок на 12-й минуте ушел в раздевалку и затем отправился на МРТ. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию игры.

В этом сезоне Шалунов набрал 19 (12+7) очков в 18 матчах, являясь на данный момент лучшим снайпером команды.

Напомним, «Сибирь» уже потеряла вратаря Александра Салака, получившего травму в прошлом матче против «Спартака» и выбывшего до конца сезона.