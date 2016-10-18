Никита Симонян: Игроки резерва должны заменить Промеса и Зе Луиша
Вице-президент РФС,
лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян считает, что игроки
резерва красно-белых должны воспользоваться шансом и проявить себя, пока игроки
атаки Квинси Промес и Зе Луиш восстанавливаются после травм.
«Отсутствие таких ключевых игроков, конечно, сказывается. Хотя это
опять вопрос к резерву. Бывало так: игрок пропустил из-за травмы, вышел дублер
и закрепился. Надеюсь, все-таки Промес поправится.
Кто их может заменить? Трудно сказать. Массимо Каррера знает, кто
ближайший резерв. А я не могу сказать, потому что надо видеть ребят в деле, в
тренировочном процессе, а я смотрю со стороны, не знаю, в каком они состоянии»,
– приводит ТАСС слова Симоняна.
Напомним, Промес получил сильный ушиб левой стопы в матче за
сборную Голландии и пропустил игру десятого тура премьер-лиги с «Ростовом»
(1:0), а о травме колена Зе Луиша стало известно после этого матча.
В 11-м туре 22 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом».