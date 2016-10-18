Никита Симонян: Игроки резерва должны заменить Промеса и Зе Луиша

Вице-президент РФС, лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян считает, что игроки резерва красно-белых должны воспользоваться шансом и проявить себя, пока игроки атаки Квинси Промес и Зе Луиш восстанавливаются после травм.

«Отсутствие таких ключевых игроков, конечно, сказывается. Хотя это опять вопрос к резерву. Бывало так: игрок пропустил из-за травмы, вышел дублер и закрепился. Надеюсь, все-таки Промес поправится.

Кто их может заменить? Трудно сказать. Массимо Каррера знает, кто ближайший резерв. А я не могу сказать, потому что надо видеть ребят в деле, в тренировочном процессе, а я смотрю со стороны, не знаю, в каком они состоянии», – приводит ТАСС слова Симоняна.

Напомним, Промес получил сильный ушиб левой стопы в матче за сборную Голландии и пропустил игру десятого тура премьер-лиги с «Ростовом» (1:0), а о травме колена Зе Луиша стало известно после этого матча.

В 11-м туре 22 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом».