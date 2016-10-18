Гендиректор «Тосно»: Будем подавать апелляцию на решение РФС выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроков

Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о решении РФС обязать тосненцев выплатить компенсацию «Зениту» за подготовку игроков.

- Обязательно будем подавать апелляцию на такое решение, потому что на заседании палаты не присутствовали игроки и представитель «Паланги». А они там должны были быть, но в итоге все решили без Дмитрия Богаева, Павла Киреенко и представителя литовского клуба, - сказал Матюшенко корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, 18 октября Палата по разрешению споров РФС постановила «Тосно» выплатить компенсацию»Зениту» за подготовку Дмитрия Богаева и Павла Киреенко.

«Тосно» 24 августа до конца сезона 2016/17 арендовало у литовской «Паланги» Богаева и Кириенко, с которыми «Зенит» не стал продлевать контракты. Футболисты покинули петербургский клуб в начале июля.

В сезоне 2016/17 Богаев провел за команду из Ленинградской области восемь матчей, на счету Киреенко пять игр и один гол.