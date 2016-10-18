Промес по-прежнему тренируется индивидуально

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает заниматься по индивидуальной программе, а форвард красно-белых Зе Луиш не участвовал в тренировке команды во вторник.

Перед занятием главный тренер «Спартака» Массимо Каррера разделил полевых игроков на две группы. Сначала к занятиям на поле и в тренажерном зале приступили защитники, а после них – игроки середины поля и линии атаки. Каждой из групп тренеры предложили выполнить упражнения, соответствующие их роли. Таким образом, общее время занятия превысило три часа.

С основным составом продолжают работать вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник «Спартака-2» Артем Тимофеев.

В среду и четверг игроки «Спартака» проведут в Тарасовке по одному теоретическому занятию и одной утренней тренировке. В пятницу утром команда также поработает на базе, а вечером отправится в Екатеринбург.

Матч «Урал» – «Спартак» пройдет 22 октября на «СКБ-Банк Арене». Начало – 17:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча