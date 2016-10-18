Габриэль Ландеског: Приятно, что я внес свой вклад, но самое главное – это два очка
Капитан «Колорадо»
Габриэль Ландеског подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом»
(4:3 OT).
«Самое главное, что мы взяли два очка. Конечно, приятно, что я внес свой вклад, но самое главное это твое отношение к делу, внимание к мелочам, над которыми надо работать каждый день, подавая пример другим», – приводит слова шведского форварда официальный сайт НХЛ.
Напомним, при счете 2:3 Ландеског сравнял счет в третьем периоде, а в овертайме принес победу «лавинам».
Матч
Питтсбург - Колорадо - 3:4 О.Т. (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Кессел (Летанг, Бонино), 8:57 (1:0 - бол.). Каллен (Куниц, Шири), 9:33 (2:0). Игинла (Бэрри, Маккиннон), 16:27 (2:1 - бол.). Виркош (Тютин, Бурк Р.), 17:50 (2:2). Дэйли (Каллен, Шульц), 49:12 (3:2 - бол.). Ландеског (Джонсон, Григоренко), 53:28 (3:3 - бол.). Ландеског (Джонсон, Маккиннон), 60:22 (3:4).
Место и дата
18 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция