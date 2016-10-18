Габриэль Ландеског: Приятно, что я внес свой вклад, но самое главное – это два очка

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 OT).

«Самое главное, что мы взяли два очка. Конечно, приятно, что я внес свой вклад, но самое главное это твое отношение к делу, внимание к мелочам, над которыми надо работать каждый день, подавая пример другим», – приводит слова шведского форварда официальный сайт НХЛ.

Напомним, при счете 2:3 Ландеског сравнял счет в третьем периоде, а в овертайме принес победу «лавинам».