Владимир Пономарев: ЦСКА победит «Монако», если только Березуцкий опять где-нибудь голову сунет

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы армейцев в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

«Жду ли я только победы? Черта с два! ЦСКА нечем побеждать! Если только Вася Березуцкий опять где-нибудь голову сунет. Нападения у армейцев нет. Может быть, в этом матче забегает Ласина Траоре, захочет что-то доказать «Монако». Зоран Тошич тоже не в порядке. Гордюшенко? Обязательно выйдет. Пусть парень поработает. Астемир грамотно сыграл против «Уфы». Но все же, думаю, ЦСКА по силам забить один гол и удержать минимальное преимущество», - цитирует Пономарева «Чемпионат».

Встреча начнется сегодня в Москве в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Команда Леонида Слуцкого с одним очком занимает последнее место в группе Е, французская команда с четырьмя баллами идет первой.