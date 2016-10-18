Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)4 : 1Монако (мол)
Футбол  Байер- : -Тоттенхэм
Футбол  Спортинг- : -Боруссия
Хоккей  Сибирь1 : 2 ОТСКА
Футбол  ЦСКА- : -Монако
Футбол  Реал- : -Легия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Пономарев: ЦСКА победит «Монако», если только Березуцкий опять где-нибудь голову сунет

Ярослав Карамов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы армейцев в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

«Жду ли я только победы? Черта с два! ЦСКА нечем побеждать! Если только Вася Березуцкий опять где-нибудь голову сунет. Нападения у армейцев нет. Может быть, в этом матче забегает Ласина Траоре, захочет что-то доказать «Монако». Зоран Тошич тоже не в порядке. Гордюшенко? Обязательно выйдет. Пусть парень поработает. Астемир грамотно сыграл против «Уфы». Но все же, думаю, ЦСКА по силам забить один гол и удержать минимальное преимущество», - цитирует Пономарева «Чемпионат».

Встреча начнется сегодня в Москве в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Команда Леонида Слуцкого с одним очком занимает последнее место в группе Е, французская команда с четырьмя баллами идет первой.

Матч

ЦСКА - Монако

Судья:

Мартин Стрембергссон (Швеция)

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Монако»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Диего Симеоне: «Ростов» – опасная командаГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».Янник Карраско: Не стал бы говорить, что «Ростов» – самая слабая команда нашей группыПолузащитник «Атлетико» Янник Карраско поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».Сесар Навас: У «Атлетико» найдутся уязвимые места, если хорошо поискатьЗащитник «Ростова» Сесар Навас рассказал о настрое команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».Диего Симеоне: «Рубин» и «Ростов» – разные команды, но тренер одинГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вспомнил матч 2013 года, когда «Рубин» обыграл в гостях его команду со счетом 2:0.Янник Карраско: Мы знаем всех футболистов «Ростова»Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».Александр Гришин: ЦСКА обыграет «Монако», несмотря на отсутствие Еременко и ДзагоеваГлавный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московскими армейцами и «Монако».Федор Кудряшов: У «Атлетико» сильная вся группа атакиЗащитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Атлетико».Федор Кудряшов: Мы весь прошлый сезон шли к тому, чтобы играть с такими командамиЗащитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Атлетико».Иван Данильянц: Два дня недостаточно, чтобы восстановитьсяГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился тем, как его команда готовилась к матчу с «Атлетико».Дмитрий Сенников: «Локомотиву» надо брать ЦСКА силойБывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, за счет чего железнодорожники способны одолеть ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России.Денис Глушаков: Если уже сейчас думать о дерби с ЦСКА, это может плохо кончитьсяПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, сколько времени ему нужно, чтобы настроиться на матч с ЦСКА.ЦСКА победил «Монако» в Юношеской лиге УЕФАЦСКА разгромил «Монако» (4:1) в третьем туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.На дерби «Локомотив» – ЦСКА реализовано более 13 тысяч билетовПродолжается продажа билетов на матч 11-го тура «Локомотив» – ЦСКА.Жерар Пике: Перестал находить мотивацию, надевая футболку сборной ИспанииЖерар Пике: Перестал находить мотивацию, надевая футболку сборной ИспанииЗащитник «Барселоны» на персс-конференции перед игрой с «Манчестер Сити» ответил на вопросы журналистов.ЦСКА – «Монако»: почему португальская банда Жардима сильнееЦСКА – «Монако»: почему португальская банда Жардима сильнее«Советский спорт» рассказывает, благодаря кому «Монако» может победить ЦСКА, а при везении и разгромить.Валерий Непомнящий: ЦСКА будет играть с «Монако» вторым номером, что я терпеть не могуРоссийский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с французским Монако в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.Около ста болельщиков встретили «Атлетико» в Ростове-на-ДонуПриезд «Атлетико» в Ростов-на-Дону вызвал большой ажиотаж.Маурисио Почеттино: Если хотим выйти в плей-офф, надо во что бы то ни стало победить «Байер»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что в двух матчах Лиги чемпионов с «Байером» его команда рассчитывает набрать шесть очков.Рогер Шмидт: «Тоттенхэм» снова будет бороться за чемпионский титул в АнглииГлавный тренер «Байера» Рогер Шмидт перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» отметил прогресс «шпор».Зинедин Зидан: «Реал» и «Легия» – это равное противостояниеГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил шансы команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Легией».

Монако
Монакокалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение