Владимир Пономарев: ЦСКА победит «Монако», если только Березуцкий опять где-нибудь голову сунет
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы армейцев в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».
«Жду ли я только победы? Черта с два! ЦСКА нечем побеждать! Если только Вася Березуцкий опять где-нибудь голову сунет. Нападения у армейцев нет. Может быть, в этом матче забегает Ласина Траоре, захочет что-то доказать «Монако». Зоран Тошич тоже не в порядке. Гордюшенко? Обязательно выйдет. Пусть парень поработает. Астемир грамотно сыграл против «Уфы». Но все же, думаю, ЦСКА по силам забить один гол и удержать минимальное преимущество», - цитирует Пономарева «Чемпионат».
Встреча начнется сегодня в Москве в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Команда Леонида Слуцкого с одним очком занимает последнее место в группе Е, французская команда с четырьмя баллами идет первой.
Матч
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция