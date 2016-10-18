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«Дандолк» – «Зенит». Джорджевич полетел в Дублин, Смольников и Жирков – нет

Игорь Сарычев
Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» взял 21 футболиста на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев. Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито;

Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисио, ​Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов;

Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Алексей Гасилин, Лука Джорджевич.

Напомним, встреча между «Дандолком» и «Зенитом» пройдет 20 октября в Дублине и начнется в 22:05, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры. Ответный матч состоится 3 ноября в Петербурге.

В турнирной таблице группы D подопечные Мирчи Луческу идут на первом месте с шестью очками, ирландцы занимают вторую позицию, имея в активе четыре очка. Команда Стефана Кенни сыграла вничью с АЗ (1:1) и победила «Маккаби» (1:0), зенитовцы обыграли оба клуба – 4:3 и 5:0.  

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