Иван Данильянц: Два дня недостаточно, чтобы восстановиться

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился тем, как его команда готовилась к матчу с «Атлетико».

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится в среду в Ростове-на-Дону.

- Два дня назад мы играли со «Спартаком». Этого недостаточно, чтобы восстановиться. Наши ребята никогда не играли в таком плотном режиме, это сложно. Готовимся к матчу, надеюсь, что завтра будем в таком состоянии, которое позволит нам играть на высоком уровне.

- Готов ли Калачев?

- Он восстанавливается. Уже перед игрой со «Спартаком» он был в неважном состоянии. Завтра все узнаем, - сказал Данильянц.