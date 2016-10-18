Иван Данильянц: Два дня недостаточно, чтобы восстановиться
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился тем, как его команда готовилась к матчу с «Атлетико».
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится в среду в Ростове-на-Дону.
- Два дня назад мы играли со «Спартаком». Этого недостаточно, чтобы восстановиться. Наши ребята никогда не играли в таком плотном режиме, это сложно. Готовимся к матчу, надеюсь, что завтра будем в таком состоянии, которое позволит нам играть на высоком уровне.
- Готов ли Калачев?
- Он восстанавливается. Уже перед игрой со «Спартаком» он был в неважном состоянии. Завтра все узнаем, - сказал Данильянц.
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