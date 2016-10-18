«Университет-Нева» сыграет с «Маккаби», «Динамо» – с «Мидтьюлландом»

В штаб-квартире ЕГФ в Вене состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда мужского Кубка ЕГФ. По ее итогам своих новых соперников узнали «Университет-Нева» и астраханское «Динамо».

«Университет-Нева» сыграет с «Маккаби Кастро» из Тель-Авива, а «Динамо» – с датским «Мидтьюлландом».

Первые матчи российские команды проведут 19 или 20 ноября дома, ответные – 26 или 27 ноября в гостях. Этот раунд станет заключительным перед групповым этапом.

Напомним, во втором раунде «Университет-Нева» дважды победил «Анкара спор» (26:19, 31:27), а «Динамо» было сильнее словацкой «Спорты» (33:29, 27:20).