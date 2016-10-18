«Кузня» потерпела 17-е поражение, уступив «Северстали»

Новокузнецкий «Металлург» дома проиграл «Северстали» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Евгений Соловьев, у гостей - Руслан Карлин и Александр Авцин.

Сибиряки потерпели 17-е поражение (16 из них - в основное время) и замыкают таблицу Восточной конференции. Команда из Череповца идет 10-й на Западе.

20 октября «Металлург» примет СКА, а «Северсталь» в тот же день сыграет в Омске с «Авангардом».