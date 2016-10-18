«Кузня» потерпела 17-е поражение, уступив «Северстали»
Новокузнецкий «Металлург» дома проиграл «Северстали» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Евгений Соловьев, у гостей - Руслан Карлин и Александр Авцин.
Сибиряки потерпели 17-е поражение (16 из них - в основное время) и замыкают таблицу Восточной конференции. Команда из Череповца идет 10-й на Западе.
20 октября «Металлург» примет СКА, а «Северсталь» в тот же день сыграет в Омске с «Авангардом».
Матч
Металлург Нк - Северсталь - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Карлин (Монс), 2:21 (0:1). Соловьёв (Комаристый, Земченко), 14:56 (1:1). Авцин 34:58 (1:2).
Место и дата
18 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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