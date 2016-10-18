Иван Данильянц: В ближайшее время Навас вернется в расположение команды

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о том, почему защитник Сесар Навас отсутствует в расположении донской команды.

- Вчера у него родилась дочь. По этой причине он ездил к своей семье. В ближайшее время он вернется в расположение клуба, - сказал Данильянц.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико» состоится в среду в Ростове-на-Дону.