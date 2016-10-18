Агент Алексея Миранчука: Мы не с кем из других клубов переговоров не ведем

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не собирается покидать клуб. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.

– Слухи мы комментировать не собираемся. Это выеденного яйца не стоит. У парня действующий контракт с «Локо». Ведем работу по его продлению. Алексей сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде улучшить результаты. Больше сейчас, по сути, говорить не о чем.

– То есть вы не просите у «Локомотива» 4 миллиона подъемных?

– Просят милостыню и пощады. А у нас идет обсуждение дальнейшего сотрудничества. Мы ничего и никогда не просим. Это не про нас. Не знаю, почему появляется информация про 4 миллиона подъемных. Видимо, кому-то это нужно. Но эту информацию запустили не мы. Могу заявить, что мы не с кем из других клубов переговоров не ведем. Алексей хочет помочь «Локомотиву». Хотя игрок он, безусловно, интересный и востребованный, – цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук провел за клуб в этом сезоне все десять матчей чемпионата, не отметившись результативными действиями. Контракт 21-летнего игрока с «Локо» действует до конца 2017 года.



После десяти туров «Локомотив» занимает 12-е место в чемпионате России, в активе команды девять очков. В текущем сезоне железнодорожники одержали всего одну победу.