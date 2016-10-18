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Владимир Соботка: Впервые за два года сыграл на маленькой площадке

Андрей Ефимов
Источник:  КХЛКомментарии

Лидер «Авангарда» Владимир Соботка поделился впечатлениями от выступления сборной Чехии на Кубке мира в Торонто.

- Впервые за два года сыграл на маленькой площадке, и поначалу пришлось привыкать к тому, что действовать нужно быстрее. Но при этом вкатиться получилось довольно легко. Тем более в сборной у нас было очень много молодых игроков, поэтому команда могла выдерживать скорости, которые предлагали соперники. Мы провели несколько очень хороших игр, но, к сожалению, не смогли выйти в полуфинал из-за обидного поражения от сборной Европы в овертайме. При этом я могу с уверенностью сказать, что мы все выложились на сто процентов и сделали все, что могли, – цитирует Соботку официальный сайт КХЛ.

Напомним, что на Кубке мира сборная Чехии на групповом этапе одержала одну победу и, заняв третье место, не смогла пробиться в стадию плей-офф турнира.

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