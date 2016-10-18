Златан Ибрагимович: Мне было трудно замкнуть навес Погба
Форвард «Манчестер
Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем»
(0:0) на «Энфилде» рассказал о своем упущенном голевом моменте.
На 54-й минуте шведский форвард не смог замкнуть навес Поля Погба на дальней штанге.
«Это было трудно. Мне пришлось тянуться к мячу вместо того, чтобы ударить по нему. И все равно я должен был, по крайней мере, попадать в створ ворот. В следующем матче я сыграю лучше.
Матч получился хорошим и одновременно трудным. «Ливерпуль» не проигрывает дома топ-клубам. Думаю, мы добились хорошего результата. Во втором тайме у них было больше шансов, но мы продолжали упорно работать. И да, мы можем играть намного лучше», – приводит слова Ибрагимовича официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в восьми матчах премьер-лиги 35-летний шведский форвард забил четыре гола.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)
Предупреждения:
нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция