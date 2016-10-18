Златан Ибрагимович: Мне было трудно замкнуть навес Погба

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0) на «Энфилде» рассказал о своем упущенном голевом моменте.

На 54-й минуте шведский форвард не смог замкнуть навес Поля Погба на дальней штанге.

«Это было трудно. Мне пришлось тянуться к мячу вместо того, чтобы ударить по нему. И все равно я должен был, по крайней мере, попадать в створ ворот. В следующем матче я сыграю лучше.

Матч получился хорошим и одновременно трудным. «Ливерпуль» не проигрывает дома топ-клубам. Думаю, мы добились хорошего результата. Во втором тайме у них было больше шансов, но мы продолжали упорно работать. И да, мы можем играть намного лучше», – приводит слова Ибрагимовича официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в восьми матчах премьер-лиги 35-летний шведский форвард забил четыре гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча