«Динамо» пообещало наказать виновных в беспорядках в Воронеже

Московское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу событий, произошедших в Воронеже на матче 17-го тура ФНЛ, в котором столичный клуб уступил «Факелу» (1:2).

Напомним, в ходе встречи произошли массовые беспорядки с участием местных и приезжих фанатов. Во втором тайме матч был прерван на десять минут.

Приводим заявление полностью:

«15 октября 2016 г. в г. Воронеж состоялся матч «Факел» - «Динамо», в котором хозяева поля одержали победу. Однако атмосфера на стадионе была омрачена поведением группы лиц, которые устроили драку, беспорядок и нанесли ущерб стадиону.

ФК «Динамо-Москва» глубоко сожалеет о случившемся. Наш клуб - руководство, административный и технический персонал, игроки и тренеры - последовательно и категорически выступает против любого рода вражды и дискриминации по социальному, расовому, национальному, религиозному или языковому признаку. В основе политики, реализуемой ФК «Динамо-Москва», всегда было, есть и будет стремление не допустить насилие и дискриминацию в спорте в целом, и в футболе в частности. Уверены, что вокруг нашего клуба и на стадионе собираются люди, для которых главным является ИГРА. Мы заявляем, что любой форме насилия и дискриминации не место на стадионе. Единственно возможная форма противостояния команд - это честная спортивная борьба, основанная на взаимоуважении.

Приносим извинения за действия наших болельщиков. Заверяем, что виновные понесут наказание в соответствии с законодательством РФ. Будут приняты все меры для того, чтобы подобное на трибунах стадионов не повторилось.



ФК «Динамо-Москва» призывает болельщиков команды к единству в борьбе с проявлениями хулиганства и агрессии. Мы убеждены, что абсолютное большинство болельщиков не только преданы клубу и искренне любят футбол, но и осознают, что такие негативные явления на трибунах недопустимы. Динамовцы всячески поддерживают все инициативы, которые направлены против проявлений насилия в спорте, и призывают всех руководствоваться этими принципами».