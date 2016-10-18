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Владимир Соботка: Обстановка в «Авангарде» позитивная, я рад, что вернулся

Андрей Ефимов
Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка рассказал, как прошло его возвращение в состав омских «ястребов».

- Долгое время я был травмирован и ждал, когда врачи разрешат мне выйти на лед. Именно из-за травмы я не мог присоединиться к «Авангарду» и полностью пропустил предсезонную подготовку. Я получил разрешение начать тренировки лишь незадолго до сборов национальной команды перед Кубком мира.

Стартовые матчи сезона за «Авангард» сложились не так, как мне бы хотелось. Опять же, приходится на ходу перестраиваться и менять свою игру из-за перехода с маленьких площадок на большие. Когда я играл на Кубке мира, многое на льду приходилось делать по-другому, было меньше времени на принятие решений, нужно было иначе выбирать позиции. Именно поэтому у меня пока еще не все получается.

Обстановка в «Авангарде» позитивная, я рад, что вернулся. Поговорили с Канарейкиным сразу после того, как я прилетел в Омск. Тренер дал мне пару выходных, чтобы я смог акклиматизироваться, и сказал, что рассчитывает на меня. «Авангард» на старте выглядит очень хорошо, показывает отличную игру, и я рад, что нахожусь в России и могу помочь команде стать лучше, - цитирует Соботку официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в межсезонье появлялась информация о том, что 28-летний чех в новом сезоне будет выступать за «Сен-Луис», который он покинул в 2014.

28 сентября, несмотря на многочисленные слухи, Соботка вернулся в расположение «Авангарда».

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