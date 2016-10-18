«Нефтехимик» обменял братьев Альшевских в «Куньлунь Ред Стар»

Форварды Ярослав и Станислав Альшевские продолжат карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Китайский клуб выменял двух 25-летних форвардов у «Нефтехимика» за денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Станислав Альшевский выходил на лед в двух матчах КХЛ, а также набрал 5 (2+3) очков в восьми матчах регулярного чемпионата ВХЛ за «Ариаду-Нефтехимик».

Ярослав Альшевский провел семь матчей в КХЛ и сделал дубль в одном матче ВХЛ.

Воспитанники «Нефтехимика» ранее также играли в КХЛ за «Адмирал», в котором они провели сезон 2015/2016.