Федор Кудряшов: Мы весь прошлый сезон шли к тому, чтобы играть с такими командами

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Атлетико».

- На вчерашней тренировке нам сказали, чтобы мы переключились на Лигу чемпионов и забыли игру со «Спартаком». Мы позитивно настроены, так как весь прошлый сезон шли к тому, чтобы играть с сильными клубами. Выбросили из головы все, что было два дня назад. У нас все хорошо, - сказал Кудряшов.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико» состоится в среду в Ростове-на-Дону.