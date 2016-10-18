Valve не признала вину в нарушении закона об азартных играх

Компания Valve не признала вины в использовании «скинов» Counter-Strike: Global Offensive для ставок.



Юристы компании утверждают, что обмен «скинами» и другим вещами является неотъемлемой частью системы Steam, а использование предметов для азартных игр и «рулеток» на сторонних сайтах происходит без разрешения Valve, а сама компания не получает от этого прибыль.



Также Valve готова сотрудничать с комиссией по азартным играм для закрытия сайтов, которые нарушают закон штата Вашингтон и пользовательское соглашение Steam.

Напомним, что ранее комиссия по азартным играм штата Вашингтон опубликовала письмо, в котором обязала Valve предпринять меры для приостановления передачи скинов Counter-Strike: Global Offensive через Steam.



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