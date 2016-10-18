СКА в овертайме обыграл «Сибирь», одержав седьмую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил в овертайме «Сибирь» со счетом 2:1.

Единственную шайбу в составе новосибирцев забросил Йоонас Кемппайнен, за армейцев отличились Николай Прохоркин и Александр Барабанов, чья шайба в дополнительное время стала победной.

Отметим, первое очко за СКА набрал Патрик Херсли, недавно перешедший в петербургский клуб.



После 23 матчей команда Олега Знарка продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками, сибиряки на Востоке, имея в активе 32 очка, занимают пятое место, проведя на одну игру меньше.

Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 20 октября дома против ЦСКА, петербургский клуб в этот же день сыграет в Новокузнецке с «Металлургом».