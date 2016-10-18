СКА в овертайме обыграл «Сибирь», одержав седьмую победу подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил в овертайме «Сибирь» со счетом 2:1.
Единственную шайбу в составе новосибирцев забросил Йоонас Кемппайнен, за армейцев отличились Николай Прохоркин и Александр Барабанов, чья шайба в дополнительное время стала победной.
Отметим, первое очко за СКА набрал Патрик Херсли, недавно перешедший в петербургский клуб.
После 23 матчей команда Олега Знарка продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками, сибиряки на Востоке, имея в активе 32 очка, занимают пятое место, проведя на одну игру меньше.
Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 20 октября дома против ЦСКА, петербургский клуб в этот же день сыграет в Новокузнецке с «Металлургом».
Матч
Сибирь - СКА - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кемппайнен (Полашек), 35:45 (1:0). Прохоркин (Барабанов), 37:09 (1:1 - мен.). Барабанов (Херсли), 61:47 (1:2).
Место и дата
18 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция