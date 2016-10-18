Федор Кудряшов: У «Атлетико» сильная вся группа атаки
Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Атлетико».
- Кого вы можете отметить из состава соперника?
- «Атлетико» - это клуб, который славится тем, что это именно команда. У испанцев сильная вся группа атаки. Они могут хорошо сыграть индивидуально и в команде, - сказал Кудряшов.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико» состоится в среду в Ростове-на-Дону.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически