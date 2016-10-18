Александр Гришин: ЦСКА обыграет «Монако», несмотря на отсутствие Еременко и Дзагоева

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московскими армейцами и «Монако».

- Мы выиграем сегодня все равно, я верю. Два человека ничего не решают в командной игре, если она построена. А в первой команде все с этим в порядке. Думаю, (Александр) Головин возьмет на себя роль в созидательной игре, (Зоран) Тошич владеет креативными качествами. Единственное, нужно подобрать такого нападающего, который будет забивать. Но это вопрос к главному тренеру, - цитирует Гришина «Р-Спорт».

Встреча начнется сегодня в Москве в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Добавим, что команда Леонида Слуцкого с одним очком занимает последнее место в группе Е, французская команда с четырьмя баллами идет первой.

Напомним, в третьем туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА ЦСКА разгромил «Монако» со счетом 4:1. Дубль в ворота монегасков сделал Тимур Жамалетдинов. Третий гол забил в свои ворота Дилан Уедраого, а окончательный счет в матче установил Федор Чалов. Единственный гол «Монако» на счету Тристан Муюмба.

Молодежная команда ЦСКА набрала шесть очков и догнала «Монако». В случае победы «Байера» над «Тоттенхэмом» у трех команд группы E будет по шесть очков.