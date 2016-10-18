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Павлюченкова вышла во второй круг Кубка Кремля

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своем стартовом матче на Кубке Кремля взяла верх над чешкой Катериной Синяковой.

Счет встречи - 7:6 (7:2), 5:7, 7:5. Поединок продолжался 2 часа 48 минут.

Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с теннисисткой из Сербии Еленой Янкович.

Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Синякова К. (Чехия) - 7:6, 5:7, 7:5

Место и дата

18 октября 15:00, , Онлайн-трансляция

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