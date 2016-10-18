Курьезная победная шайба «Северстали» в Новокузнецке (видео)
Шайба, решившая исход матча между «Северсталью» и новокузнецким «Металлургом», оказалась довольно курьезной.
В середине второго периода при счете 1:1 новокузнецкий «Металлург», получивший численное большинство, неожиданно для всех снял вратаря Андрея Кареева и выпустил лишнего игрока. Но при попытке закрепиться в зоне соперника что-то пошло не так. И шайба после передачи назад защитника Алексея Васильченко влетела в ворота «Кузни».
В итоге эта шайба, которую арбитры записали на счет нападающего Александра Авцина, стала победной.
Напомним, новокузнецкий «Металлург» дома проиграл «Северстали» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Нк - Северсталь - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Карлин (Монс), 2:21 (0:1). Соловьёв (Комаристый, Земченко), 14:56 (1:1). Авцин 34:58 (1:2).
Место и дата
18 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция