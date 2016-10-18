Курьезная победная шайба «Северстали» в Новокузнецке (видео)

Шайба, решившая исход матча между «Северсталью» и новокузнецким «Металлургом», оказалась довольно курьезной.

В середине второго периода при счете 1:1 новокузнецкий «Металлург», получивший численное большинство, неожиданно для всех снял вратаря Андрея Кареева и выпустил лишнего игрока. Но при попытке закрепиться в зоне соперника что-то пошло не так. И шайба после передачи назад защитника Алексея Васильченко влетела в ворота «Кузни».

В итоге эта шайба, которую арбитры записали на счет нападающего Александра Авцина, стала победной.

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Напомним, новокузнецкий «Металлург» дома проиграл «Северстали» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

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