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Янник Карраско: Мы знаем всех футболистов «Ростова»

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».

- Кого из «Ростова» вы опасаетесь больше всего?
- Мы знаем всех футболистов соперника. Они скоростные игроки. Опасаемся их.

- Недавно вы сделали хет-трик в матче с «Гранадой». Как на вас это повлияло?
- Хороший опыт, так как я никогда не забивал столько мячей. Но сейчас нужно забыть эту игру. Нам будет сложно завтра, но надо выигрывать, - сказал Карраско.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико» состоится в среду в Ростове-на-Дону.

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