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Олег Шатов: Талисман ЧМ-2018? Мне симпатичен волк, я уже отдал за него свой голос

Игорь Сарычев
Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов, который является послом Екатеринбурга на ЧМ-2018, поделился мнением о выборах талисмана турнира.

- Предлагаемые варианты талисманов интересные, и у каждого из нас есть возможность выбрать своего фаворита. Признаюсь, мне симпатичен волк, и я уже отдал за него свой голос, - приводит слова Шатова официальный сайт ФИФА.

Напомним, по итогам всероссийского конкурса-отбора определились три финалиста: Кот, Тигр и Волк. Проголосовать за понравившийся талисман можно на официальном сайте ФИФА. Голосование будет завершено 21 октября.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Санкт-Петербурга матчи чемпионата примут Москва, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. 

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