Олег Знарок: В матче с «Сибирью» великолепно сыграл Красиков, он очень помог своей команде
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1 ОТ).
- Хорошая игра для зрителей. «Сибирь» - хорошая команда, великолепно сыграл Красиков, очень помог своей команде. У нас было много шансов, моментов, которые мы не использовали.
- В последних матчах СКА побеждал крупно. Можно сказать, что «Сибирь» окунула
вашу команду в кубковый хоккей?
- Сегодня игра была серьезная. Было достаточно моментов не использованных. Это хоккей. Пару шайб забил – пошло, когда игра не пошла – не забиваешь.
- Оцените игру Херсли. Они с Войновым в большинстве чуть не привезли себе
гол.
- Если мы не забили в большинстве, что здесь оценивать?
- Как Херсли вписывается в игру команды?
- Он сыграл второй матч, приехал к нам немного не подготовленным, много пропустил. Мы стараемся дать ему возможность восстановиться, набрать свои кондиции.
- Если Красиков продолжит так играть, можете дать ему шанс сыграть в
Евротуре?
- Сейчас всех больше волнует Шалунов (смеется).
- Вы следили за игроками «Сибири», которые являются кандидатами в
сборную?
- Мы всегда следим, не только я, у нас есть большой тренерский штаб. Еще раз повторяюсь, дай бог здоровья Шалунову, чтобы ничего серьезного не было.
- Кого-то еще можно ожидать из игроков «Сибири» в Евротуре?
- Можно, - приводит слова Знарка официальный сайт «Сибири».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил в овертайме «Сибирь» со счетом 2:1
Единственную шайбу в составе новосибирцев забросил Йоонас Кемппайнен, за армейцев отличились Николай Прохоркин и Никита Гусев, чья шайба в дополнительное время стала победной.
После 23 матчей команда Олега Знарка продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками, сибиряки на Востоке, имея в активе 32 очка, занимают пятое место, проведя на одну игру меньше.
Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 20 октября дома против ЦСКА, петербургский клуб в этот же день сыграет в Новокузнецке с «Металлургом».
Матч
Сибирь - СКА - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кемппайнен (Полашек), 35:45 (1:0). Прохоркин (Барабанов), 37:09 (1:1 - мен.). Барабанов (Херсли), 61:47 (1:2).
Место и дата
18 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция