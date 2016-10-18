Олег Знарок: В матче с «Сибирью» великолепно сыграл Красиков, он очень помог своей команде

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1 ОТ).

- Хорошая игра для зрителей. «Сибирь» - хорошая команда, великолепно сыграл Красиков, очень помог своей команде. У нас было много шансов, моментов, которые мы не использовали.

- В последних матчах СКА побеждал крупно. Можно сказать, что «Сибирь» окунула вашу команду в кубковый хоккей?

- Сегодня игра была серьезная. Было достаточно моментов не использованных. Это хоккей. Пару шайб забил – пошло, когда игра не пошла – не забиваешь.

- Оцените игру Херсли. Они с Войновым в большинстве чуть не привезли себе гол.

- Если мы не забили в большинстве, что здесь оценивать?

- Как Херсли вписывается в игру команды?

- Он сыграл второй матч, приехал к нам немного не подготовленным, много пропустил. Мы стараемся дать ему возможность восстановиться, набрать свои кондиции.

- Если Красиков продолжит так играть, можете дать ему шанс сыграть в Евротуре?

- Сейчас всех больше волнует Шалунов (смеется).

- Вы следили за игроками «Сибири», которые являются кандидатами в сборную?

- Мы всегда следим, не только я, у нас есть большой тренерский штаб. Еще раз повторяюсь, дай бог здоровья Шалунову, чтобы ничего серьезного не было.

- Кого-то еще можно ожидать из игроков «Сибири» в Евротуре?

- Можно, - приводит слова Знарка официальный сайт «Сибири».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил в овертайме «Сибирь» со счетом 2:1

Единственную шайбу в составе новосибирцев забросил Йоонас Кемппайнен, за армейцев отличились Николай Прохоркин и Никита Гусев, чья шайба в дополнительное время стала победной.

После 23 матчей команда Олега Знарка продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками, сибиряки на Востоке, имея в активе 32 очка, занимают пятое место, проведя на одну игру меньше.

Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 20 октября дома против ЦСКА, петербургский клуб в этот же день сыграет в Новокузнецке с «Металлургом».