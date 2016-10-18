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Андрей Скабелка: Игра против СКА одна из лучших по духу, командной работе

Игорь Сарычев
Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2 ОТ).

- Я считаю, это была одна из лучших наших игр. Причем не только за этот сезон. По духу, по командной работе. Все ребята вышли сражаться. Считаю, что план на игру мы соблюдали. Понимали, что их сложно сдержать в своей зоне, забрали середину. Учитывая, с каким соперником мы играли, у нас было довольно-таки много моментов. Было бы понятнее и менее обидно, если бы пропустили в меньшинстве.

- Героизм ли то, что сейчас показывает «Сибирь»?
- Нет, ну какой героизм? Это прописная истина: если у тебя травмируются или уходят игроки - это шанс для других. Если ты используешь его - то заходишь в лигу. Все когда-то были молодыми. Сегодня - да, в обороне проявили героизм. Да, у нас сейчас непростые времена. Сложно вспомнить, когда такое было: один поправляется - другой выбывает из строя. С Шалуновым теперь непонятно что.

Звено Санников - Кемппайнен - Артюхин хотели сделать не оборонительным, а более агрессивным. Закрыли ли они тройку Дацюка? У нас не получилось до конца реализовать наложение звеньев из-за травмы Шалунова, - приводит слова Скабелки официальный сайт «Сибири».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил в овертайме «Сибирь» со счетом 2:1

Единственную шайбу в составе новосибирцев забросил Йоонас Кемппайнен, за армейцев отличились Николай Прохоркин и Никита Гусев, чья шайба в дополнительное время стала победной.

После 23 матчей команда Олега Знарка продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками, сибиряки на Востоке, имея в активе 32 очка, занимают пятое место, проведя на одну игру меньше.

Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 20 октября дома против ЦСКА, петербургский клуб в этот же день сыграет в Новокузнецке с «Металлургом».

Матч

Сибирь - СКА - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Кемппайнен (Полашек), 35:45 (1:0). Прохоркин (Барабанов, Яковлев), 37:09 (1:1 - мен.). Барабанов (Херсли, Яковлев), 61:47 (1:2).

Место и дата

18 октября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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