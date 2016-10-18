Диего Симеоне: «Рубин» и «Ростов» – разные команды, но тренер один
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вспомнил матч 2013 года, когда «Рубин» обыграл в гостях его команду со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Лиги Европы.
- Помните тот матч? Тот «Рубин» и нынешний «Ростов» похожие команды?
- Это разные команды, так как играют другие футболисты, но тренер один, - сказал Симеоне.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико» состоится в среду в Ростове-на-Дону.
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