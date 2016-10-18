Сесар Навас: У «Атлетико» найдутся уязвимые места, если хорошо поискать

Защитник «Ростова» Сесар Навас рассказал о настрое команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Все понимают, насколько тяжелый матч впереди. Но на поле выйдем с верой в себя и мыслями о победе. Все возможно! Главное, верить в это. Удивить Симеоне? Конечно, это возможно. У каждой команды есть уязвимые места. Найдутся они и у «Атлетико», если хорошо поискать», - цитирует Наваса «Чемпионат».

Встреча в Ростове-на-Дону пройдет в среду и начнется в 21:45 мск.

Российский клуб с одним очком занимает последнее место в группе D, мадридцы с шестью баллами идут первыми.