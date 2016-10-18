Янник Карраско: Не стал бы говорить, что «Ростов» – самая слабая команда нашей группы

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».

- «Ростов» – самая слабая команда в вашей группе?

- Я бы не стал так говорить. К таким соперникам нужно относиться с уважением, так как они всегда хорошо играют дома, - сказал Карраско.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико» состоится в среду в Ростове-на-Дону.