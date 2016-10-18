Сын Кости Цзю стал профессиональным боксером
Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю рассказал, что его сын Тим стал профессиональным боксером.
- Это так.
Мы давно это планировали, - сообщил Цзю в интервью ТАСС.
За свою карьеру 21-летний спортсмен, проживающий в Австралии потерпел только одно поражение на любительском уровне.
Напомним, что Константин Цзю завершил свою карьеру в 2005 году после того, как проиграл британцу Рикки Хаттону. За свою карьеру он провел 33 поединка (31 победа, 2 поражения).
После завершения карьеры Цзю тренировал Александра Поветкина, Дениса Лебедева и Хабиба Аллахвардиева.
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