Сын Кости Цзю стал профессиональным боксером

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю рассказал, что его сын Тим стал профессиональным боксером.

- Это так. Мы давно это планировали, - сообщил Цзю в интервью ТАСС.



За свою карьеру 21-летний спортсмен, проживающий в Австралии потерпел только одно поражение на любительском уровне.

Напомним, что Константин Цзю завершил свою карьеру в 2005 году после того, как проиграл британцу Рикки Хаттону. За свою карьеру он провел 33 поединка (31 победа, 2 поражения).

После завершения карьеры Цзю тренировал Александра Поветкина, Дениса Лебедева и Хабиба Аллахвардиева.