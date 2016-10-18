МОК лишил российского тяжелоатлета Апти Аухадова серебра Олимпиады-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат российского тяжелоатлета Апти Аухадова на Играх 2012 года в Лондоне и лишил его серебряной медали, завоеванной в весовой категории до 85 кг.

Как говорится на официальном сайте МОК, такое решение было принято после того, как допинг-проба Аухадова с Олимпиады в результате перепроверки дала положительный результат на туринабол и дростанолон.

Напомним, на Играх в Лондоне в весе до 85 кг победил поляк Адриан Зелиньский, третьим стал иранец Киануш Ростами, четвертым - египтянин Тарек Йехия.